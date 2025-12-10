Tre nomi per il centrocampo del Napoli, Sticchi Damiani a TMW: le top news delle 13

Il Napoli va in cerca di rinforzi per il proprio centrocampo da inserire nel mercato di gennaio e un nome che in tal senso rimbomba ormai da settimane è quello di Kobbie Mainoo, giovanissimo mediano del Manchester United che starebbe cercando una nuova sistemazione per metà stagione, visto l'impiego incostante con i Red Devils. De Laurentiis ha dato la sua disponibilità a fare anche un investimento importante, il Napoli resta vigile anche su Leon Goretzka ma qui dipende tutto dal Bayern Monaco. Sempre in Premier League piace anche Soungoutou Magassa del West Ham, valutato sui 15 milioni di euro.

Proseguono le grandi difficoltà di casa Fiorentina, con ancora l'episodio della smentita di Albert Gudmundsson ai danni di Paolo Vanoli che tiene banco. Nella conferenza stampa di presentazione della partita di domani contro la Dinamo Kiev in Conference League, il tecnico viola è tornato sull'argomento: "Io ho fatto il calciatore e quelli sono episodi che fanno parte del calcio. Nessuno ha detto bugie: c'erano gerarchie e Albert ha spiegato al tifoso perché non ha calciato. Lui ha detto la verità, come l'ho detta io. L'obiettivo di quel rigore era andare in vantaggio, sembra che sennò si stia parlando di un rigore sbagliato... io da questi ragazzi voglio il valore dell'umiltà, del coraggio, dell'unione. Per questo dico che strumentalizzare certi discorsi non mi piace: oggi conta il bene della Fiorentina. Questi sono tutti momenti che servono per uscirne".

Intanto parla a TMW il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani: "Sono stati otto anni molto intensi, perché è accaduto un po’ di tutto. Quando ho preso il Lecce era in Lega Pro, in un momento di grande difficoltà non solo sportiva ma anche reputazionale. La squadra era in Serie C per un illecito sportivo, lo stadio era fatiscente, i tifosi erano pochi e c’era il rischio concreto di non farcela anche dal punto di vista economico. Non c’era alcun beneficio immediato: era un’operazione antieconomica. Io però l’ho fatto per passione, per il cuore. Sono leccese, salentino, tifoso del Lecce. Ho coinvolto alcuni amici, io come socio di maggioranza, e da lì è partito un viaggio che non immaginavo potesse essere così esaltante".