Inter, a gennaio sguardo verso il futuro: il punto sulla trattativa con l'Hajduk per Mlacic

In vista del mercato di gennaio, l'Inter sembra orientata a portare avanti operazioni legate esclusivamente a giovani da bloccare adesso per il futuro. Un po' come successo lo scorso inverno, quando fu definito con largo anticipo l'arrivo di Petar Sucic. Il tutto al netto di situazioni legate a eventuali infortuni dei big attualmente a disposizione di Cristian Chivu.

L'ultimo oggetto del desiderio dei nerazzurri in questo senso, spiega Tuttosport, porta ancora in Croazia: da settimane Ausilio e Baccin sono sulle tracce di Branimir Mlacic, difensore centrale classe 2007 per il quale nei giorni scorsi sono stati fatti importanti passi in avanti dal punto di vista della trattativa con l'Hajduk Spalato, club proprietario del suo cartellino.

Sedici presenze in stagione e debutto da sotto età con l'Under 21 croata, Mlacic è finito nel mirino di altri importanti club europei come Liverpool e Olympique Marsiglia. E l'Inter, proprio per scongiurare asta e possibili sorpassi delle avversarie, ha tutta l'intenzione di definire i contorni dell'operazione già a gennaio, sulla base di circa 5 milioni di euro. Da capire poi, in caso di fumata bianca, se il ragazzo dovrà restare in prestito proprio all'Hajduk fino a giugno o se potrà arrivare subito a Milano per aggregarsi all'Under 23.