Sulemana ko fuori fino a Natale. Corriere di Bergamo: "Atalanta, col Verona occhio al turnover"

Oggi alle 08:38Rassegna stampa
Antonio Parrotto

"Sulemana ko fuori fino a Natale. Atalanta, col Verona occhio al turnover" scrive quest'oggi il Corriere di Bergamo. Dopo l'infortunio con il Genoa in Coppa Italia, all'attaccante è stato riscontrato un problema al muscolo interno del femore destro e dell'anca che lo terrà lontano dai campi fino a Natale.

Salterà la partita contro il Verona sabato 6 dicembre, alle 20.45, il Chelsea in Champions League martedì 10 dicembre, a Bergamo, il Cagliari il 13 dicembre (20.45), con la trasferta dal Genoa del 21 a rischio.

Questa sera intanto (fischio d'inizio alle 20.45) l'Atalanta ha un'occasione importante per risalire la china perché affronta il Verona ultimo in classifica e ancora a caccia della prima vittoria. Occhio alle scelte e al possibile turnover di Palladino.

