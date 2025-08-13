Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Fischi a Vlahovic, Tudor: "Dispiace, è pur sempre un giocatore della Juventus..."

Fischi a Vlahovic, Tudor: "Dispiace, è pur sempre un giocatore della Juventus..."TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 20:52Serie A
di Simone Bernabei
fonte Camillo Demichelis

Il tecnico della Juventus Igor Tudor ha parlato dopo l'amichevole in famiglia contro la Next Gen. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Una bella partita soprattutto dal punto di vista ambientale, c'era tantissima gente e questo è stato bello. Poi abbiamo fatto questo allenamento, mi è dispiaciuto non fare almeno 20 minuti del secondo tempo per l'invasione ma va bene così. Sono soddisfatto, continuiamo a lavorare per essere pronti per quando conta".

Vlahovic, accolto dai fischi, e Douglas Luiz si sono messi in evidenza...
"Dispiace, è sempre un giocatore della Juventus e un ragazzo che si allena bene. Anche Douglas Luiz ha fatto bene. La qualità nella squadra c'è".

Koopmeiners a centrocampo come lo ha visto?
"Era una partita così, una festa. Le cose di campo vengono in secondo piano, oggi era giusto festeggiare, c'era questo in primo piano oggi".

L'infortunio di Miretti?
"Vediamo...".

A che punto è la squadra nel percorso di crescita?
"Difficile dire percentuali. Stiamo lavorando, vediamo piano piano come andrà, dobbiamo fare cose diverse perché abbiamo veramente lavorato in modo serio e magari qualcuno non ci era neanche abituato".

Ai tifosi prima della sfida ha detto che promette impegno massimo in campo da parte dei giocatori...
"L'obiettivo è normalissimo, nello sport, nel calcio e in tutto il resto, anche nella vita. Io non mi accontento mai, neanche in allenamento, le cose vanno fatte sempre a 100 all'ora. I ragazzi sono sempre stati disponibili e non sono mai mancati".

Bremer può giocare una gara intera?
"Vediamo, è rimasta solo un'amichevole. Ha fatto bene 45 minuti, si sente bene, ora vediamo contro l'Atalanta quanto avrà".

Elkann le ha parlato?
"No non ha fatto nessun discorso particolare. Ha parlato coi giocatori e con lo staff. Lui è dentro la Juventus, vuole bene a questo club e vuole che le cose siano fatte nel miglior modo possibile".

Attiva l’Offerta con DAZN e Prime e Risparmi il 50% fino a Gennaio 2026. Scopri la Promo di TIMVISION!
Articoli correlati
Juventus, Tudor promette ai tifosi: "La squadra darà sempre tutto sul campo" Juventus, Tudor promette ai tifosi: "La squadra darà sempre tutto sul campo"
La Juve vince e convince a Dortmund, ma la sorpresa è il nuovo ruolo di Douglas Luiz... La Juve vince e convince a Dortmund, ma la sorpresa è il nuovo ruolo di Douglas Luiz
Così Tudor vuole rilanciare Douglas Luiz: "Ha il gol nel sangue, lo vedo nel ruolo... Così Tudor vuole rilanciare Douglas Luiz: "Ha il gol nel sangue, lo vedo nel ruolo di Yildiz"
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 agosto Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 agosto
Dalla Francia: il Milan pesca ancora dal Belgio, seguito Stroeykens dell'Anderlecht... Dalla Francia: il Milan pesca ancora dal Belgio, seguito Stroeykens dell'Anderlecht
Milan, De Winter su Leao: "Mi ha impressionato vedere quanto sia grosso e veloce"... Milan, De Winter su Leao: "Mi ha impressionato vedere quanto sia grosso e veloce"
"Come da copione: arriva e para un rigore": PSG, Dembelé sul nuovo numero 1 Chevalier... "Come da copione: arriva e para un rigore": PSG, Dembelé sul nuovo numero 1 Chevalier
Frecciata di El Bilal Toure all'Atalanta: "Vai dove sanno apprezzare il tuo valore..."... Frecciata di El Bilal Toure all'Atalanta: "Vai dove sanno apprezzare il tuo valore..."
Supercoppa Europea a Udine, Gravina spiega: "Premio alla visione della famiglia Pozzo"... Supercoppa Europea a Udine, Gravina spiega: "Premio alla visione della famiglia Pozzo"
Al PSG la Supercoppa UEFA. Luis Enrique: "Tottenham più forte di noi, non se sia... Al PSG la Supercoppa UEFA. Luis Enrique: "Tottenham più forte di noi, non se sia giusto..."
Il livornese Pavoletti: "Sfida al Pisa? Non ci penso. A Napoli era giusta la panchina"... TMWIl livornese Pavoletti: "Sfida al Pisa? Non ci penso. A Napoli era giusta la panchina"
Editoriale di Luca Marchetti Immagine box laterale di Luca Marchetti Donnarumma, la finale negata, la legge del contrappasso e un caso da risolvere
Le più lette
1 Frecciata di El Bilal Toure all'Atalanta: "Vai dove sanno apprezzare il tuo valore..."
2 Leoni sarà un nuovo giocatore del Liverpool: i dettagli dell'ennesimo talento volato in Premier
3 "Come da copione: arriva e para un rigore": PSG, Dembelé sul nuovo numero 1 Chevalier
4 Dalla Francia: il Milan pesca ancora dal Belgio, seguito Stroeykens dell'Anderlecht
5 Milan, De Winter su Leao: "Mi ha impressionato vedere quanto sia grosso e veloce"
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 La Juventus fa festa e parla Elkann. Ma a far rumore sono i fischi per Vlahovic
Immagine top news n.1 Milan scatenato sul mercato: dopo De Winter ecco Athekame, in attesa di Hojlund
Immagine top news n.2 Leoni sarà un nuovo giocatore del Liverpool: i dettagli dell'ennesimo talento volato in Premier
Immagine top news n.3 PSG stanco ma di cuore: va sotto, rimonta e vince ai rigori la Supercoppa Europea col Tottenham
Immagine top news n.4 Leoni al Liverpool, ci siamo. Operazione in chiusura col Parma, affare da 35 milioni
Immagine top news n.5 John Elkann verso la nuova stagione: "L'obiettivo della Juventus è vincere"
Immagine top news n.6 De Winter è un nuovo giocatore del Milan. Il comunicato e tutti i dettagli
Immagine top news n.7 Leoni, Liverpool convinto a sferrare l'assalto: la situazione e la richiesta del Parma
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Newcastle ha la difesa (e non solo) dei sogni di... Paolo Maldini al Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il clamoroso caso Donnarumma. Addio PSG: tutto sul futuro del portiere
Immagine news podcast n.2 Cosa manca adesso per completare il mercato del Milan?
Immagine news podcast n.3 Quanto mi costi. Tre esuberi che tormentano le big di Serie A
Immagine news podcast n.4 Cosa manca alla Fiorentina per regalare a Pioli una rosa già completa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Turci: ”Caso Donnarumma paradossale. È il più forte al mondo”
Immagine news Serie C n.2 Sorrento, Amarante: "Crecco in dirittura d'arrivo. Prima la salvezza, poi i play off"
Immagine news Serie A n.3 Pizzi: ”Inter, serve un rinforzo in difesa. Chivu? Conosce l’ambiente”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 agosto
Immagine news Serie A n.2 Dalla Francia: il Milan pesca ancora dal Belgio, seguito Stroeykens dell'Anderlecht
Immagine news Serie A n.3 Milan, De Winter su Leao: "Mi ha impressionato vedere quanto sia grosso e veloce"
Immagine news Serie A n.4 "Come da copione: arriva e para un rigore": PSG, Dembelé sul nuovo numero 1 Chevalier
Immagine news Serie A n.5 Frecciata di El Bilal Toure all'Atalanta: "Vai dove sanno apprezzare il tuo valore..."
Immagine news Serie A n.6 Supercoppa Europea a Udine, Gravina spiega: "Premio alla visione della famiglia Pozzo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, Aquilani su Biasci: "Ha la mia stima ma ora deve decidere in fretta che fare"
Immagine news Serie B n.2 Spezia, Comotto: "Qui ho sentito subito fiducia. Salvatore Esposito mi sta aiutando molto"
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, Calabrese: "Qui potrebbero aprirsi prospettive importanti per la mia carriera"
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Kouda: "Non ho voluto sentire altre proposte, tornare qui voleva dire tornare a casa"
Immagine news Serie B n.5 Padova, passi avanti per la cessione del club? È iniziata la due diligence da parte di Figoli
Immagine news Serie B n.6 Lovato vuole l'Empoli, ma la Salernitana non dà l'ok. Gli azzurri virano su altri profili
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Triestina, il Fan Club Bar Capriccio non collaborerà alla biglietteria: invita a disertare lo stadio
Immagine news Serie C n.2 Torres, Pazienza: "L'esclusione di Zambataro dall'amichevole è legata a questioni di mercato"
Immagine news Serie C n.3 D'Alessio: "L’esperienza al Milan Futuro è stata formativa, ma c’era disorganizzazione"
Immagine news Serie C n.4 Dopo Taranto, Zerbo pronto a rilanciarsi in Serie C: un trittico di club sull'attaccante
Immagine news Serie C n.5 Juventus Next Gen, Brambilla: "Il modo di lavorare della squadra mi fa ben sperare"
Immagine news Serie C n.6 Altro innesto per il Latina. Dopo Fasan arriva Gagliano: ha sottoscritto un accordo biennale
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lazio Women, rinforzo a centrocampo: in prestito dal Lexington Sporting Club arriva Vernis
Immagine news Calcio femminile n.2 Juve Women, Girelli e Rosucci in coro: "Cariche per la nuova stagione, con grandi obiettivi"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Canzi sulla Women's Cup: "Test importante. Lo onoreremo"
Immagine news Calcio femminile n.4 Cantore: "Italia? Consapevoli del nostro valore. Ma serve investire di più su di noi"
Immagine news Calcio femminile n.5 Cantore: "Desideravo un'esperienza negli USA. Giocare all'estero ti aiuta a crescere"
Immagine news Calcio femminile n.6 Spagna, Tome: "Delusa dalla Federazione. Louzan ha infranto la promessa che mi aveva fatto"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.160 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Morata al Como non solo per il lago…