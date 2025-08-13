TMW Fischi a Vlahovic, Tudor: "Dispiace, è pur sempre un giocatore della Juventus..."

Il tecnico della Juventus Igor Tudor ha parlato dopo l'amichevole in famiglia contro la Next Gen. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Una bella partita soprattutto dal punto di vista ambientale, c'era tantissima gente e questo è stato bello. Poi abbiamo fatto questo allenamento, mi è dispiaciuto non fare almeno 20 minuti del secondo tempo per l'invasione ma va bene così. Sono soddisfatto, continuiamo a lavorare per essere pronti per quando conta".

Vlahovic, accolto dai fischi, e Douglas Luiz si sono messi in evidenza...

"Dispiace, è sempre un giocatore della Juventus e un ragazzo che si allena bene. Anche Douglas Luiz ha fatto bene. La qualità nella squadra c'è".

Koopmeiners a centrocampo come lo ha visto?

"Era una partita così, una festa. Le cose di campo vengono in secondo piano, oggi era giusto festeggiare, c'era questo in primo piano oggi".

L'infortunio di Miretti?

"Vediamo...".

A che punto è la squadra nel percorso di crescita?

"Difficile dire percentuali. Stiamo lavorando, vediamo piano piano come andrà, dobbiamo fare cose diverse perché abbiamo veramente lavorato in modo serio e magari qualcuno non ci era neanche abituato".

Ai tifosi prima della sfida ha detto che promette impegno massimo in campo da parte dei giocatori...

"L'obiettivo è normalissimo, nello sport, nel calcio e in tutto il resto, anche nella vita. Io non mi accontento mai, neanche in allenamento, le cose vanno fatte sempre a 100 all'ora. I ragazzi sono sempre stati disponibili e non sono mai mancati".

Bremer può giocare una gara intera?

"Vediamo, è rimasta solo un'amichevole. Ha fatto bene 45 minuti, si sente bene, ora vediamo contro l'Atalanta quanto avrà".

Elkann le ha parlato?

"No non ha fatto nessun discorso particolare. Ha parlato coi giocatori e con lo staff. Lui è dentro la Juventus, vuole bene a questo club e vuole che le cose siano fatte nel miglior modo possibile".