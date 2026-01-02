Fofana: "Stasera dovremo essere bravi in tutto. Speriamo di cominciare bene l'anno"
Nel pre-partita di Cagliari-Milan, il centrocampista rossonero Youssouf Fofana è intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare il suo ritorno in campo e la sfida che lo attende insieme ai suoi compagni. Queste le sue dichiarazioni: "Mi sento bene. Ho lavorato tanto con lo staff del mister. Hanno fatto tutto per farmi recuperare. Sto bene".
Quanto è importante iniziare bene l'anno?
"È sempre bene e meglio per una squadra vincere la prima partita dell'anno. Non dobbiamo dimenticare che ci sono ancora tante gara. Oggi è solo la prima, e spero che cominciamo bene l'anno così da proseguire ancora meglio".
In cosa dovrete essere bravi oggi per portare a casa la vittoria?
"In tutto".
