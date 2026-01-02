Fofana torna dal 1' dopo un mese: "Sto bene, ho lavorato per rientrare il prima possibile"

Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, stasera torna titolare dopo circa un mese di assenza. Il francese, nel pre-partita di Cagliari, è stato intervistato da Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni: "Sto bene, ho lavorato per tornare il più presto possibile nell'undici titolare. Adesso vediamo se sono al 100%"

Che sensazioni ha per questo campionato?

"Niente, alla fine si gioca: se abbiamo 9 punti in più rispetto all'anno scorso va bene, ma dobbiamo averli anche alla fine"

Senza di lei avete subito qualche gol di troppo?

"Contro le piccole abbiamo più il possesso e quindi vogliamo fare gol. Lavoriamo su questo per prendere meno gol possibile, fino alla fine".