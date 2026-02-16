Il Torino cede al Bologna. La Stampa in apertura: "Rivolta dei tifosi ma Baroni resta"

Il quotidiano La Stampa oggi in edicola in prima pagina dedica ampio spazio al calcio e in particolar modo al Torino, sconfitto nell'ultimo match di campionato giocato contro il Bologna. Un ko pesante per i granata, che hanno ceduto per 1-2 di fronte al proprio pubblico. Sfida aperta dall'autogol di Vlasic, che poi all'ora di gioco ha riportato il parziale in parità. La partita in ogni caso è stata decisa dalla rete di Castro, che ha fatto esultare gli emiliani mandando ko il Toro.

Il patron Urbano Cairo è stato contestato fin dall'inizio della partita ma poi è stato anche assediato dai tifosi al termine del match. Una rivolta dei tifosi granata, che hanno assistito alla dodicesima sconfitta in campionato. Nonostante tutto, il tecnico Marco Baroni dovrebbe rimanere ancora sulla panchina del Toro, rimasto a quota 27 e che adesso gode di un vantaggio di sole sei lunghezze sulla zona retrocessione.

Il percorso del Torino adesso si intreccerà con quello del Genoa, reduce dallo 0-0 ottenuto contro la Cremonese. I granata infatti domenica prossima sfideranno il Grifone al Ferraris, in un autentico scontro diretto in chiave salvezza. Salve invece all'ottavo posto con 33 punti il Bologna, ora atteso dalla sfida contro l'Udinese in programma lunedì prossimo.