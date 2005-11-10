Parma, Gilardino: "C'è stato un confronto onesto. Sappiamo di aver deluso le aspettative"

Alberto Gilardino, tecnico del Parma, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Lazio, parlando così del 3-0 subito dal Torino: "Inutile tornarci sopra, sappiamo di aver deluso le aspettative, soprattutto all'inizio. Ci siamo confrontati e sappiamo quello che dobbiamo fare, sappiamo il nostro obiettivo, è indispensabile che tutti sappiamo cosa dobbiamo fare. Per avere chiaro l'obiettivo dobbiamo portarlo in campo, avere ardore agonistico, essere dentro la partita mentalmente, essere collegati fin dall'inizio. Ho una squadra e dei ragazzi che ascoltano, che apprendono e quindi ho avuto modo di confrontarmi con loro, c'è stato un confronto onesto e sincero. Sono sicuro che domani questo aspetto lo dovremo mettere in campo e lo faremo".

Meglio tornare quasi subito in campo? Vi siete spiegati cosa è successo?

"Io nella mia testa ho la partita di domani sera. Meglio giocare ogni tre o quattro giorni, soprattutto dopo risultati così netti. Abbiamo analizzato in maniera lucida e attenta, ci si sofferma e si discute dei vari aspetti, sia quello tecnico sia quello mentale. Ribadisco che c'è stato un confronto onesto ed è stato importante per tutti".

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