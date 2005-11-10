Inter, il Biscione può tornare sulla seconda maglia 2027/28. Terza arancione

Il Biscione potrebbe tornare su una maglia dell’Inter. E non in un momento qualsiasi. In vista della stagione 2027/28, quella del centoventesimo anniversario dalla fondazione del club nel 1908, Nike starebbe infatti pensando di recuperare uno degli stemmi più riconoscibili della storia nerazzurra. Secondo le anticipazioni di Footy Headlines, la seconda maglia dell’Inter 2027/28 dovrebbe riportare il logo utilizzato tra il 1979 e il 1988: scudo bianco, strisce diagonali nerazzurre, stella dorata e, soprattutto, il celebre Biscione al centro.

Seconda bianca con il Biscione, terza arancione

La maglia da trasferta dovrebbe mantenere una base prevalentemente bianca, accompagnata da dettagli nella tonalità “Lyon Blue” per loghi e finiture. Il richiamo al passato sarebbe quindi affidato soprattutto allo stemma storico, recuperato per celebrare i 120 anni dell’Inter e reinterpretato all’interno di un kit moderno. Una scelta particolarmente significativa considerando che, dal rebranding del 2021, il club ha puntato sul più essenziale monogramma “IM”, lasciando generalmente fuori dalle divise ufficiali i tanti loghi che hanno accompagnato la propria storia. Il lancio della seconda maglia è atteso, come di consueto, nell’estate 2027.

Non sarà però l’unica novità cromatica della stagione. Sempre secondo Footy Headlines, Nike avrebbe scelto l’arancione per la terza maglia dell’Inter 2027/28. La tonalità principale sarebbe denominata “Turf Orange”, un arancione acceso ma con sfumature terrose, abbinato al “Tar”, un marrone-grigio molto scuro che dovrebbe caratterizzare Swoosh, stemma e sponsor. Per l’Inter non sarebbe un esordio assoluto: le prime terze maglie arancioni risalgono alle stagioni 2000/01 e 2001/02, mentre il colore è tornato oltre vent’anni dopo nel 2023/24.