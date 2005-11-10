Fonseca su Cagliari-Juve: "In Sardegna sono esploso. Ecco il mio consiglio per Kolo"

Approdato in Serie A nel 1990 dopo il Mondiale italiano grazie al Cagliari, Daniel Fonseca, uruguaiano di Montevideo, è stato uno degli attaccanti più prolifici del nostro campionato per tutta la decade che ha chiuso lo scorso millennio. Per un totale di 78 gol in 217 apparizioni.

Per lui dopo quella sarda in Serie A ci sono state anche le maglie di Napoli, Roma e Juventus (oltre ad una brevissima parentesi nel 2002/2003 al Como con la quale ha chiuso la carriera). Ed è in vista della sfida di campionato fra i rossoblù di Fabio Pisacane e la Vecchia Signora di Luciano Spalletti che Fonseca ha deciso di rilasciare un'intervista a La Gazzetta dello Sport:

"Se chiudo gli occhi mi vengono in mente i primi tempi in Sardegna. Francescoli e io a volte ci guardavamo e pensavamo: ma dove ci ha portato il nostro agente? Invece.. Alla fine ci siamo salvati e la mia carriera è decollata".

Da un ex attaccante ad uno che quella professione la sta facendo adesso, Fonseca poi prova a dare un consiglio a Randal Kolo Muani per sbloccarsi in zona gol:

"Deve pensare a giocare e non al gol. Più ci pensi e più non arriva. È stato così anche per me. Quando invece ti concentri sulla squadra e i movimenti, segni una doppietta senza nemmeno accorgertene".

Infine sugli obiettivi della Juventus l'uruguaiano spiega: "Deve sempre lottare per vincere ogni competizione, l'Europa League è un'occasione: i bianconeri sono i favoriti".