Forfait per la Lazio: Isaksen sostituito all'intervallo per infortunio, le condizioni
Gustav Isaksen dura solo 45 minuti. Dopo aver messo lo zampino sul match contro il Bologna (al momento sull'1-1), l'esterno offensivo danese è stato costretto a rimanere negli spogliatoi a inizio ripresa per un problema muscolare: Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha favorito dunque l'ingresso di Lazzari all'intervallo.
Una curiosità: l'autore del momentaneo vantaggio biancoceleste si toccava già l’adduttore destro sul finire del primo tempo, per questo è arrivata la sostituzione. Nei prossimi giorni verranno effettuati gli eventuali esami del caso per constatare le condizioni di Isaksen.
