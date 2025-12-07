Lazio, Isaksen avvisa: "Gambe fresche, ma l'anno scorso abbiamo perso 5-0 col Bologna"

Gustav Isaksen, ala destra della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport da bordo campo dell'Olimpico prima del match contro il Bologna: "È molto importante. Abbiamo vinto e perso contro il Milan (tra Coppa Italia e campionato, ndr), oggi è fondamentale. Giochiamo contro una squadra sopra di noi oggi".

Questa è la terza partita in 8 giorni. Come state?

"Ugualmente il Bologna, han giocato giovedì. Abbiamo gambe fresche, abbiamo recuperato, speriamo ci sia una bella atmosfera oggi. Daremo tutto quello che abbiamo".

Che partita dovrà fare la Lazio oggi?

"Diventa una partita un po' aperta, il Bologna gioca uomo-uomo, dovremo sfruttare gli spazi dietro a loro. Ma l’anno scorso abbiamo perso 5-0 quindi può diventare difficile, ma abbiamo vinto anche 3-0 noi. Può essere divertente per i tifosi e speriamo di vincere".