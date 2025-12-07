Lazio, Isaksen: "Grande fame. Immobile? La più grande leggenda biancoceleste"

Gustav Isaksen, attaccante della Lazio, parla ai microfoni di Dazn nel prepartita della sfida contro il Bologna, valevole per la 14ª giornata di Serie A. L'esterno danese commenta il momento della squadra e ricorda l'importanza di Ciro Immobile, che oggi torna all'Olimpico da avversario.

Sono tre partite in casa che segnate senza prendere gol e uno dei gol fatti è anche tuo. Quanta voglia c'è di far bene oggi contro un Bologna che riporta bei ricordi in casa e non troppi bei ricordi per come è andata l'ultima fuori casa?

"C'è una grande voglia. Siamo in un buon momento, ma abbiamo perso l'ultima contro il Milan fuori. C'è una grande fame nella squadra e, come dici tu, l'anno scorso abbiamo perso 5-0. Diventa fondamentale oggi."

Da avversario tornerà per la prima volta qui all'Olimpico Ciro Immobile. Che cosa è stato per te Immobile da capitano?

"È ancora un grande capitano per noi. Quando sono venuto qui lui mi ha aiutato molto. È un grande uomo, forse è la più grande leggenda che c'è nella Lazio. È un grande giocatore, non vedo l'ora di vederlo ancora."