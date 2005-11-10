Di Francesco sul Bologna: "Sosta un vantaggio per loro, il sistema di gioco di Palladino è fastidioso"

Mister Eusebio Di Francesco non si fida del Bologna. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara coi rossoblù, il tecnico del Lecce ha parlato del nuovo corso con Raffaele Palladino in panchina e dell'importanza della sosta. Di seguito le sue dichiarazioni sui prossimi avversari dei salentini nel sesto turno di campionato.

La risposta di Di Francesco sul Bologna

"Hanno avuto un vantaggio nella sosta, Palladino ha potuto trasmettere le sue idee tattiche, su un sistema di gioco fastidioso da affrontare se fatto bene. Loro hanno calciatori di grande tecnica, penso a Bernardeschi e Orsolini, che possono innescare gli attaccanti e creare superiorità numerica sugli esterni. Hanno un centrocampo tecnico e fisico, sono una squadra da prendere con le molle. Non aspettiamoci un Bologna in difficoltà, ma una squadra che può venire per cercare risultato pieno".