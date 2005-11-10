Kean dà forfait per Como-Roma. L'attaccante non ha recuperato dal problema alla tibia

Moise Kean salta Como-Roma. L'attaccante lariano non ha recuperato dal problema alla tibia rimediato in Nazionale e che gli aveva fatto saltare l'ultima uscita in azzurro contro la Turchia.

Solo una volta titolare

Inizio stagione complicato per l'attaccante, che dal suo arrivo a Como ha giocato solo una volta da titolare, nella sfida vinta per 2-1 contro il Parma ed è ancora alla ricerca del suo primo gol.

Douvikas festeggia il rinnovo con la titolarità

Spazio pertanto a Tasos Douvikas. Il greco fin qui ha giocato titolare in 5 partite su 6, segnando contro Udinese e Napoli in campionato e Lipsia in Champions League. A breve verrà ufficializzato il suo rinnovo con i lariani fino al 2030.