Kean dà forfait per Como-Roma. L'attaccante non ha recuperato dal problema alla tibia
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Gaetano Mocciaro
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10.10.2026 13:15Serie A
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Moise Kean salta Como-Roma. L'attaccante lariano non ha recuperato dal problema alla tibia rimediato in Nazionale e che gli aveva fatto saltare l'ultima uscita in azzurro contro la Turchia.
Solo una volta titolare
Inizio stagione complicato per l'attaccante, che dal suo arrivo a Como ha giocato solo una volta da titolare, nella sfida vinta per 2-1 contro il Parma ed è ancora alla ricerca del suo primo gol.
Douvikas festeggia il rinnovo con la titolarità
Spazio pertanto a Tasos Douvikas. Il greco fin qui ha giocato titolare in 5 partite su 6, segnando contro Udinese e Napoli in campionato e Lipsia in Champions League. A breve verrà ufficializzato il suo rinnovo con i lariani fino al 2030.
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