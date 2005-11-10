Cesena, lunedì sarà il giorno di Mencucci: il dirigente è atteso in città. E ritroverà Diamanti

Lunedì in casa Cesena potrebbe essere il giorno di Sandro Mencucci. L’esperto dirigente infatti ha accettato la proposta del club romagnolo e dopo il fine settimana sarà in città per mettere l’accordo nero su bianco e iniziare il nuovo lavoro da amministratore delegato. Lo riferisce il Corriere Romagna spiegando che il Cesena è in attesa di salutare Corrado Di Taranto che oggi comunicherà alla società il proprio addio e la propria volontà di accettare l’offerta arrivata dal Padova nella scorsa settimana.

Mencucci ritrova Diamanti

Il nuovo dirigente ritroverà Alessandro Diamanti dopo le comuni esperienze alla Fiorentina: la prima nel 2003 quando il club toscano, che allora si chiamava Florentia Viola dopo il fallimento, decise di prelevarlo dal Prato a gennaio collezionando poi tre presenze in campionato e festeggiando alla fine la promozione nell’allora C1. I due poi si ritrovarono a Firenze nel 2015 quando rientrò in Italia dopo l’esperienza in Cina con il Guangzhou quando i viola chiusero il campionato di Serie A al quarto posto prima di salutare e di trasferirsi al Watford.