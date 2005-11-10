Fiorentina, Vanoli: "Ogni partita ci deve dare delle indicazioni"

Prima della sfida tra Genoa e Fiorentina, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Paolo Vanoli per commentare la partita: "Ogni partita ci deve dare delle indicazioni, dobbiamo guardare al futuro e ogni partita ci deve indicare il futuro. Ho la possibilità di scegliere il modulo in base ai giocatori: non parliamo di numeri ma di momenti che vivono loro. Nel percorso mio calcistico ho avuto tanti episodi belli, incrociare De Rossi come lo scorso anno è interessante".