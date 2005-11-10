Genoa, Traorè dal 1': "Sono prontissimo. Per noi è una nuova partenza"
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Giuseppe Lenoci
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Oggi alle 14:39Serie A
autore Giuseppe Lenoci
10.10.2026 14:39Serie A
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Prima della sfida tra Genoa e Fiorentina, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Hamed Junior Traorè per commentare la partita: "Sono prontissimo, lo aspettavo da tanto tempo. Lo staff ha lavorato tanto per mettermi in condizione per giocare al meglio: per noi è una nuova partenza, dopo cinque sconfitte non è sicuramente bello e siamo consapevoli di quello che ci aspetta. Nella sosta ci siamo presi tempo per lavorare e per dare tutto in campo".
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