Mantova, Modesto: "Preferirei non essere sotto i riflettori, ma la cosa non mi spaventa"

Il tecnico del Mantova Francesco Modesto ha parlato in conferenza stampa questa mattina della sfida contro il Catanzaro di domani soffermandosi sul lavoro svolto nel corso della pausa: “Abbiamo lavorato in maniera continuativa e l’abbiamo fatto bene, ma anche i nostri avversari hanno avuto questa possibilità e forse hanno fatto meglio di noi che abbiamo dovuto fare i conti con le assenze di diversi nazionali. - prosegue Modesto come riporta Tuttomantova.it - Ho estrema fiducia nei ragazzi perché, nonostante mancasse la tensione delle gare ufficiali, sono rimasti sul pezzo, concentrati e anche i nuovi stanno crescendo. Abbiamo portato avanti due settimane intense, anche con sedute individuali".

Sull’attenzione mediatica

L’ottimo avvio della squadra ha acceso i riflettori sulla squadra lombarda con il tecnico che però si dice tranquillo: “Siamo molto esposti a livello di attenzione mediatica. Personalmente preferirei non essere sotto i riflettori, perché questo aumenta sicuramente la pressione, ma fa parte del gioco e non mi spaventa. - prosegue Modesto parlando dei tifosi – Non mi sono piaciuti hanno lasciato lo stadio prima della fine della partita contro il Pisa. Abbiamo una tifoseria che ci carica tantissimo e mi è dispiaciuto vedere gente andar via. Siamo una squadra che non molla mai, come dimostra il campo. Dobbiamo remare tutti dalla stessa parte”.

Sulla sfida contro il Catanzaro

Infine spazio alla sfida contro il Catanzaro: “Per ottenere un risultato positivo dobbiamo essere squadra, mi piace vedere tutti muoversi e comportarsi da gruppo. I ragazzi devono continuare a crescere, migliorare l’integrazione e la conoscenza. Non serve avere undici giocatori eccellenti in campo, se non sono perfettamente connessi tra loro. - conclude il tecnico virgiliano – A Catanzaro sarà una partita dura, ho visto diversi incontri e posso dire che non meritavamo i risultati avversi che hanno ottenuto. Vorranno fare bottino pieno a tutti i costi, mentre noi dovremo essere bravi a calarci nel contesto, anche ambientale, di uno stadio che spinge molto. Sono reduci dalla finale dei playoff, hanno cambiato molto, ma non hanno perso in qualità dei singoli e di gioco. Sono arrivati calciatori importanti e l'allenatore è preparato. Il loro valore reale non rispecchia la classifica che hanno attualmente. E poi c'è Iemmello, che ha sempre fatto la differenza in categoria”.