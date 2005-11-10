Scatta l'ora di Gollini. Ha trovato continuità solo con Gasp e l'ultima in A fu contro... Gasp

Con l'infortunio di Mile Svilar che sarà indisponibile per almeno un mese, scatta l'ora di Pierluigi Gollini. Lo stesso Gian Piero Gasperini ha confermato che sarà lui a rimpiazzare il serbo, spendendo nei suoi confronti parole importanti:

Una sola presenza in giallorosso fin qui

Alla Roma da gennaio 2024, Gollini ha avuto fin qui una sola chance, nella partita di Europa League contro il Panathinaikos del 29 gennaio di quest'anno. In quella circostanza, il portiere si guadagnò la sufficienza.

Non gioca una partita di Serie A da due anni. E fu contro... Gasperini

Tuttavia ci sarà un po' di ruggine da togliersi di dosso: l'ultima partita da titolare in campionato è del 5 ottobre 2024, in una partita da dimenticare contro l'Atalanta allenata, ironia del destino, da Gian Piero Gasperini. A Bergamo vinsero i nerazzurri per 5-1. Per lui fu una serata da dimenticare, pur non essendo stato il colpevole principale, anzi: il 5.5 in pagella rimediato fu uno dei voti persino più alti della squadra all'epoca allenata da Alberto Gilardino.

Gollini e la continuità trovata solo con Gasp

Lo stesso Gasperini è l'allenatore che più di tutti lo ha valorizzato, basti pensare che sotto la sua guida ha giocato 113 partite. Dietro di lui, Luigi Delneri a 24. Con Gasperini è stato titolare della Dea per due stagioni e mezzo, meritandosi anche la chiamata nell'estate del 2021 da parte del Tottenham. Le strade col tecnico di Grugliasco si sono ritrovate nell'estate scorsa. E pensare che Gollini aveva già le valigie pronte, destinazione Cremonese. Alla fine però il portiere non trovò l'accordo con i grigiorossi. Ora lo attende un tour de force da qui alla prossima pausa nazionali di 9 partite, comprese tre gare di Champions League.