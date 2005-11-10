Da Avellino-Samp a Modena-Hellas: le formazioni ufficiali della 6ª giornata di Serie B

Da Avellino-Samp a Modena-Hellas: le formazioni ufficiali della 6ª giornata di Serie BLive TMW
Tommaso Maschio
La sesta giornata di Serie B inizia questa sera, dopo il lungo stop per le nazionali, con la sfida del Partenio fra Avellino e Sampdoria per poi chiudersi domenica sera (ore 19:30) con l’Hellas Verona che sarà di scena a Modena.
Di seguito tutte le formazioni ufficiali delle dieci gare in programma in un'unica notizia e in costante aggiornamento per tutti i lettori di Tuttomercatoweb.com.
SERIE B - 6ª GIORNATA
Venerdì 9 ottobre
Ore 20:30 – AVELLINO-SAMPDORIA
Avellino (3-5-2): Martinelli; Izzo, Venturi, Enrici; Missori, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Moruzzi; Russo, Cheddira. Allenatore Nesta.
Sampdoria (4-3-3): Vindahl; Di Pardo, Gartenmann, Delli Carri, Cicconi: Henderson, Makoumbou, Verschaeren; Karamoh, Lauritsen, Insigne. Allenatore Corradi
Sabato 10 ottobre
Ore 15:00 - BENEVENTO-CESENA
Ore 15:00 - EMPOLI-PALERMO
Ore 15:00 - VIRTUS ENTELLA-JUVE STABIA
Ore 15:00 - SUDTIROL-ASCOLI
Ore 17:15 - VICENZA-PISA
Ore 19:30 - AREZZO-CREMONESE
Domenica 11 ottobre
Ore 15:00 - CATANZARO-MANTOVA
Ore 17:15 - PADOVA-CARRARESE
Ore 19:30 - MODENA-HELLAS VERONA