Genoa, De Rossi: "Sentita la fiducia della società. Credo nei ragazzi"

Prima della sfida tra Genoa e Fiorentina, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Daniele De Rossi per commentare la partita: "Abbiamo un pregresso lo scorso anno positivo e meno quest'anno. Abbiamo cercato di sgombrare la mente in queste settimana, la fiducia confermata in pubblico e privato fa lavorare meglio. Ho fatto leggere un po' di numeri di quest'anno, abbiamo fatto un solo punto ma in ogni partita ce la siamo giocata, la maggior parte delle cose le possiamo migliorare.

Ho confermato di credere in loro. Florenzi? Si è ricordato che lo scorso anno è venuto in un momento difficile e abbiamo vinto, quindi si è affidato alla cabala. Parliamo da ex compagni, ma lui è una grande persona e lavorerà nel mondo del calcio grazie alla sua competenza: sta girando per aggiornarsi e aumentare le proprie conoscenze".