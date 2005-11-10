Juventus Next Gen, Brambilla: "Arzignano partita fondamentale in cui dobbiamo fare punti"

In vista della sfida contro l'Arzignano, il tecnico della Juventus Next Gen Massimo Brambilla ha commentato: "La settimana della pausa Nazionali è un po' particolare per la Juventus Next Gen perché generalmente ci uniamo negli allenamenti alla Prima Squadra alla Continassa: per questo motivo, siamo riusciti a lavorare con il gruppo al completo negli ultimi giorni. I ragazzi si sono allenati bene e arrivano con il giusto spirito a questa sfida di campionato; chi è rientrato dalla convocazione in Nazionale sta bene.

Le prossime due gare che ci aspettano, questa contro l'Arzignano e quella con il Lumezzane di martedì, saranno ravvicinate, mentre per la terza giocheremo di lunedì e avremo più tempo per recuperare. Al di là del calendario, per noi la partita più importante è sempre la prossima, quindi ora i ragionamenti e le scelte sono focalizzati esclusivamente sul fare il massimo contro l'Arzignano. Soltanto domani sera, finita la partita, penseremo alla gara successiva.

L'Arzignano è una squadra che è partita bene e mette grande intensità in tutto ciò che fa in campo, in entrambe le metà campo. È una formazione mediamente giovane che corre molto, un avversario da affrontare con il miglior atteggiamento. Per noi è una partita fondamentale in cui dobbiamo fare punti, dato che arriviamo da un periodo in cui abbiamo raccolto poco: servirà tirare fuori il massimo, riducendo al minimo gli errori ed evitando le leggerezze che finora abbiamo pagato a caro prezzo".