Desenzano, Gaburro: "Squadra in evoluzione, abbiamo fatto soltanto il minimo indispensabile"

Il tecnico del Desenzano Marco Gaburro ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro la Dolomiti Bellunesi: "È stata una settimana regolare. Siamo riusciti a recuperare anche qualche ragazzo e questo è stato positivo sia per la qualità del lavoro sia per il clima all'interno del gruppo. La squadra è uscita bene, anche dal punto di vista mentale, dall'ultima partita, soprattutto per quanto riguarda la dimostrazione di carattere che ha dato.

Quando succede questo c'è sempre un po' più di entusiasmo durante gli allenamenti e dobbiamo sfruttarlo per continuare a crescere. Siamo ancora una squadra in evoluzione e, in sostanza, abbiamo fatto soltanto il minimo indispensabile per occupare la posizione di classifica che vogliamo mantenere. Per questo dobbiamo restare concentrati, anche perché ci aspetta un avversario di livello superiore rispetto alla Folgore Caratese, pur con tutte le dovute differenze. La Dolomiti Bellunesi ha un organico importante, arriva da alcune partite senza vittorie e quindi mi aspetto una gara complessa soprattutto sul piano mentale.

Sinceramente non sto minimamente pensando a quello che succederà in Coppa. Quello sarà un discorso da affrontare al momento opportuno. Adesso dobbiamo concentrarci esclusivamente sulla partita di campionato. Abbiamo di fronte un avversario complicato sia dal punto di vista tattico sia per le individualità che possiede. È una squadra con tanta qualità e probabilmente anche un po' arrabbiata per una vittoria sfuggita nel finale nell'ultimo turno, nonostante avesse disputato una buona gara. Per noi sarà importante dimostrare di saper mantenere alta la tensione, perché è fondamentale non disperdere quanto di buono abbiamo costruito nelle ultime settimane"