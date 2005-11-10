Cristiano Ronaldo è stato provvisoriamente sospeso dalla Federcalcio portoghese

Il Consiglio Disciplinare della Federazione Portoghese di Calcio ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di Cristiano Ronaldo, a seguito del suo abbandono del ritiro della Nazionale nel pieno della preparazione delle partite di Nations League. Rientrato a sorpresa in Arabia Saudita, dopo aver saltato Danimarca e Norvegia per via dei contrasti con il ct Jorge Jesus, è arrivata la decisione ufficiale di una sospensione preventiva.

Comunicato integrale

"Avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, con delibera della Sezione Non Professionistica del 9 ottobre 2026, avente per oggetto l’accertamento dell’eventuale rilevanza disciplinare dei fatti segnalati il 7 ottobre 2026. Fatta salva la sospensione preventiva automatica a cui era soggetto fino alla data di avvio del procedimento, è stata disposta la sospensione provvisoria non automatica del calciatore e al procedimento è stata attribuita natura urgente. Il procedimento è stato trasmesso, il 10 ottobre 2026, alla Commissione di Istruzione Disciplinare della FPF, con esclusione della pubblicità fino al termine dell’istruttoria".

Si ricorda che, a causa dei fatti, il capitano del Portogallo era già automaticamente sospeso. Ieri sera, la pagina social della Federcalcio portoghese ha celebrato il gol di Cristiano in Arabia Saudita e si presumeva potesse essere un tentativo di riavvicinamento.