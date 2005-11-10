La Sampdoria non cambia allenatore: confermata la fiducia a Bernardo Corradi

La pesante sconfitta rimediata ieri ad Avellino non cambia i piani in casa Sampdoria. La società infatti, come raccolto dalla nostra redazione, ha deciso di confermare la fiducia al tecnico Bernardo Corradi e non procedere al cambio di allenatore che dunque guiderà anche la prossima seduta d’allenamento.

Nonostante una classifica che piange, appena quattro i punti raccolti, la società ha fiducia nella capacità del tecnico di cambiare rotta nelle prossime gare, a partire da quella di domenica prossima contro l’Arezzo. Ad agevolare la conferma del tecnico anche il fatto che finora abbia dovuto lavorare in emergenza a causa dei tanti infortuni che hanno colpito la squadra in questo avvio di stagione, compresa la pausa delle Nazionali che ha privato i blucerchiati anche del fantasista Danel Sinani a causa di una lesione ai legamenti subita nel corso della sfida fra Lussemburgo e Bulgaria.