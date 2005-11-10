Mantova, Brutti già al lavoro per gennaio: può tornare di moda l'esterno Dembele

Secondo quanto riferito da Telemantova il direttore sportivo biancorosso Fabio Brutti sarebbe già al lavoro in vista di gennaio e starebbe già seguendo diversi profili per migliorare la formazione a disposizione di Modesto e anche accrescere il patrimonio della società pescando prospetti interessanti e giovani anche in ottica futura. Entro fine mese il direttore sportivo e i suoi collaboratori faranno un punto della situazione per poi iniziare i primi contatti in vista della riapertura dei trasferimenti.

Fra i possibili profili seguiti ci sarebbe anche quel Alì Dembele, esterno destro a tutta fascia, che fu uno dei protagonisti della scorsa stagione e che in estate il club ha provato a riportare senza successo a Mantova. Attualmente il classe 2004, di proprietà del Torino, è in prestito al Lecce in Serie A dove finora non ha trovato ancora spazio.