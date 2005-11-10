Fiorentina, Gnonto: "Non mi sento sotto pressione per la titolarità"

Prima della sfida tra Genoa e Fiorentina, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Wilfried Gnonto per commentare la partita: "Il mio compito è quello di essere sempre pronto, dall'inizio o dalla partita in corso, non sento troppa pressione. Vanoli? Lui è arrivato con tanta energia e si è visto in campo cosa abbiamo dato".