Fiorentina, Gnonto: "Non mi sento sotto pressione per la titolarità"
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Giuseppe Lenoci
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Oggi alle 14:41Serie A
autore Giuseppe Lenoci
10.10.2026 14:41Serie A
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© foto di Federico De Luca 2026
Prima della sfida tra Genoa e Fiorentina, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Wilfried Gnonto per commentare la partita: "Il mio compito è quello di essere sempre pronto, dall'inizio o dalla partita in corso, non sento troppa pressione. Vanoli? Lui è arrivato con tanta energia e si è visto in campo cosa abbiamo dato".
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