Cagliari-Frosinone, le probabili formazioni: out Mina e Raimondo. Occasione per Birligea

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Cagliari-Frosinone:

Come arriva il Cagliari

Un Cagliari con tanti elementi in meno quello che scenderà in campo domani alla Unipol Domus contro un super in forma Frosinone. Senza i lungodegenti Idrissi e Felici, i nuovi infortunati Fadera, Aurelio, Mina e Nzola e lo squalificato Obert, per mister Fabio Pisacane quella di domani pomeriggio sarà una partita da cercare di gestire al meglio contro una di quelle che dovrebbe essere, almeno sulla carta, una delle dirette concorrenti per la salvezza. Tanti i dubbi di formazione per il tecnico degli isolani che, per questa giornata contro i ciociari, sembrerebbe indirizzato su un 3-5-2. Caprile naturalmente in porta, la difesa dovrebbe invece vedere impiegati Kofler, Deiola e Rodriguez. A centrocampo i favoriti sembrerebbe essere Zé Pedro, Adopo, Romano, Winks e Ciervo. In attacco dovrebbe essere confermata la coppia Mendy-Maldini.

Come arriva il Frosinone

In vista di Cagliari-Frosinone pochi dubbi di formazione tra le fila giallazzurre. Tra i pali ci sarà Palmisani mentre in difesa dopo il turno di riposo contro il Torino sulla destra tornerà Oyono, a sinistra Bracaglia è in vantaggio su Terzic per una maglia da titolare mentre al centro Cittadini scalpita per tornare in campo dal primo minuto al fianco di Calvani con Monterisi che si accomoderebbe cosi inizialmente in panchina. In mediana Calò e Masini ccon Ghedjemis, Schmid e Kvernadze confermati alle spalle del centravanti. Vista l'assenza di Raimondo il candidato numero uno a prendere il suo posto è Daniel Birligea con Tomas Bobcek pronto dalla panchina.