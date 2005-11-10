Frosinone, Raimondo: "Devo tanto a mister Alvini, prima di lui avevo fatto cagare"
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Marco Pieracci
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ieri alle 23:15Serie A
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16.10.2026 23:15Serie A
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Antonio Raimondo, attaccante del Frosinone, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 4-2 sul Sassuolo, nella quale ha segnato la sua prima tripletta in Serie A.
Tre marcature multiple in sette giornate, come Ibrahimovic e Yamal...
"Questi paragoni sono troppo grossi, io penso a dare il massimo seguire il mister e dare una mano alla squadra. Al mister devo la maggior parte del mio percorso, venivo dopo una stagione nella quale avevo fatto cagare. Grazie a lui sto facendo miglioramenti notevoli. Lo ringrazio e basta".
Cosa dici ai Fantallenatori che hanno creduto in te a inizio anno?
"Li ringrazio per la fiducia".
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