Frosinone, Raimondo: "Devo tanto a mister Alvini, prima di lui avevo fatto cagare"

Antonio Raimondo, attaccante del Frosinone, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 4-2 sul Sassuolo, nella quale ha segnato la sua prima tripletta in Serie A.

Tre marcature multiple in sette giornate, come Ibrahimovic e Yamal...

"Questi paragoni sono troppo grossi, io penso a dare il massimo seguire il mister e dare una mano alla squadra. Al mister devo la maggior parte del mio percorso, venivo dopo una stagione nella quale avevo fatto cagare. Grazie a lui sto facendo miglioramenti notevoli. Lo ringrazio e basta".

Cosa dici ai Fantallenatori che hanno creduto in te a inizio anno?

"Li ringrazio per la fiducia".