Raimondo come Yamal: solo Raphinha ha segnato più marcature multiple in Europa

Raimondo come Yamal: solo Raphinha ha segnato più marcature multiple in EuropaTMW
Giacomo Iacobellis
La serata dello Stirpe sta consacrando ulteriormente Antonio Raimondo. L'attaccante del Frosinone ha realizzato una tripletta contro il Sassuolo, trascinando i ciociari e ritagliandosi un posto in una statistica che comprende alcuni dei nomi più importanti del calcio europeo.
Nella stagione 2026/27 dei cinque maggiori campionati europei - riporta Opta Paolo su X - Raimondo figura infatti tra i giocatori che hanno realizzato almeno tre marcature multiple. Davanti a lui c'è Raphinha, con quattro, mentre l'attaccante italiano condivide quota tre con Lamine Yamal, stella del Barcellona.
Un dato che mette in risalto il momento d'oro dell'attaccante gialloazzurro, attualmente al comando della classifica cannonieri di Serie A con 7 centri (+1 rispetto a Malen della Roma) e dà ulteriore valore alla sua prestazione contro i neroverdi. Intanto, al triplice fischio finale di Marchetti mancano ancora 20 minuti più recupero...