Frosinone, Calò: "Raimondo si merita tutto, ecco quanto valgo ora al Fantacalcio"
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Marco Pieracci
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ieri alle 23:23Serie A
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16.10.2026 23:23Serie A
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Giacomo Calò, centrocampista del Frosinone, è stato intervistato da DAZN al termine della sfida vinta per 4-2 sul Sassuolo: "Se andiamo avanti così, va bene tutto. Raimondo se lo merita, corre tantissimo per la squadra: vive per il gol ma fa un lavoro incredibile. La nostra identità penso si sia vista soprattutto nel primo tempo".
Quanto vale ora Calò al Fantacalcio?
"Boh, credo una ventina".
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