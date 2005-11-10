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Lecco, cinquina in casa della Pro Vercelli e non solo: esordio fra i Pro del 2010 Famà

Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
ieri alle 23:19Serie C
16.10.2026 23:19Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Serata da ricordare per tutto il Lecco perché un 5-0 in trasferta non si ottiene tutti i giorni, soprattutto su un campo storico come quello della Pro Vercelli, ma lo sarà un po' di più per Simone Famà, centrocampista della formazione lombarda che a 16 anni fa il suo esordio nel calcio professionistico.

Maglia numero 83 il ragazzo delle giovanili del Lecco è entrato all'84' al posto di Capello, per i primi sei minuti da calciatore vero.

Con la speranza che siano solo i primi di una lunghissima serie.

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