Roma, Malen svela il retroscena sull'addio all'Aston Villa: "Sono stato io, volevo giocare"

La decisione di lasciare l'Aston Villa e intraprendere una nuova avventura alla Roma è partita direttamente da Donyell Malen. Intervistato dal podcast Tutto in Piazza, l'attaccante ha chiarito che non fu Unai Emery a spingerlo verso l'addio: "Direi che sono stato io, perché volevo giocare. Volevo essere in una squadra nella quale poter scendere in campo ogni fine settimana e avere un ruolo importante".

Malen e la Roma: "Sono nel posto giusto, con le persone giuste"

Una scelta che finora ha ripagato l'olandese, diventato rapidamente protagonista in giallorosso. Malen ha spiegato così il suo rendimento: "Naturalmente, ormai ho giocato tanto a calcio nella mia carriera e credo di essere nel posto giusto, con le persone giuste. Sento molta fiducia da parte dell'allenatore e dei miei compagni. Credo che tutti questi fattori insieme creino le condizioni ideali per riuscire a rendere al meglio e dare il massimo. Penso che tutti mi stiano aiutando in questo".