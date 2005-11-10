Frosinone dei record: 20 punti in 10 gare, già superato il girone d'andata della Serie A 23/24

I numeri raccontano meglio di qualsiasi parola la portata straordinaria di questo avvio di stagione. La vittoria per 2-0 contro il Torino allo stadio "Benito Stirpe" non consegna soltanto il ventesimo punto in classifica ai giallazzurri e la conferma di un piazzamento da favola, ma sancisce un sorpasso storico e simbolico di immenso valore.

Con i 20 punti conquistati in appena 10 giornate di campionato, il Frosinone di Massimiliano Alvini ha già superato l'intero bottino racimolato nel girone d'andata della stagione 2023/24,quella conclusasi con la sfortunata retrocessione in Serie B, quando i giallazzurri guidati allora da Eusebio Di Francesco chiusero la prima metà del torneo a quota 19 punti.

Un dato impressionante che evidenzia la maturità, la solidità e la continuità di rendimento di questa squadra, capace di viaggiare a ritmi vertiginosi e di mettersi alle spalle le amarezze del passato con una programmazione e un'identità di gioco straordinarie.

Intanto, la festa per il successo contro i granata fa i conti con la nota amara legata alle condizioni di Antonio Raimondo. L'attaccante, costretto ad alzare bandiera bianca nel primo tempo del match dello "Stirpe", ha lasciato l'impianto zoppicando pesantemente e sorretto dalle stampelle. Nelle prossime ore il centravanti si sottoporrà agli esami strumentali del caso per chiarire l'entità dello stop e i tempi di recupero, con mister Alvini e tutto l'ambiente in attesa di risposte confortanti.

La marcia dei giallazzurri, intanto, prosegue tra record battuti, ostacoli superati (compreso lo svantaggio logistico dei due giorni di riposo in meno rispetto al Torino) e un entusiasmo popolare che continua a trascinare la Ciociaria nei quartieri altissimi del calcio italiano.