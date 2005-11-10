Falcone ammette: "C'era stato qualcosa con il Torino, ma è Lecce la mia felicità"

"L'anno scorso c'è stato qualcosa quando c'era Baroni, ma poi hanno preferito virare su altri profili". Wladimiro Falcone, portiere e capitano del Lecce, esce allo scoperto e conferma i rumor sul suo conto mesi fa che l'avrebbero potuto vedere tra i pali del Torino. Invece, un paio di settimane fa ha rinnovato il suo contratto con il club pugliese fino al 2029, rinnovando un matrimonio con il club e i tifosi, che lo vedono ormai una bandiera.

Nell'intervista a TuttoSport, però, riesuma quanto accaduto: "Quindi non si è fatto niente e quest'anno nulla: credo di non essere il portiere adatto per il loro gioco, ma non penso nemmeno che mi abbaino preso seriamente in considerazione. Va bene così, Lecce è la mia felicità", ha sottolineato l'estremo difensore italiano. Ma un desiderio da esprimere ce l'ha: "Sì, la Roma. È nota la mia passione giallorossa", ha detto Falcone.

Infine, ha speso parole al miele per il suo allenatore, Eusebio Di Francesco: "È molto bravo, io già ce l'avevo avuto alla Sampdoria in una breve esperienza che però non fu fortunata per lui. Poi l'ho trovato qui. Ha avuto parecchia sfortuna in carriera. È venuto qui da noi l'anno scorso e ha dovuto cambiare un pochettino la sua filosofia, perché come squadra secondo me non avevamo i mezzi per proporre il suo gioco", ha confidato Falcone. "Quindi si è adattato lui a noi e alla fine siamo riusciti a portare la salvezza all'ultima giornata. Scherzando gli ho detto che doveva avere me per riuscire a salvarsi (ride, ndr)".