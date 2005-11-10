Fucilata di Zielinski dai 20 metri: Feyenoord-Inter 0-3 al 54', Chivu in controllo
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Daniele Najjar
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Oggi alle 22:17Serie A
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03.11.2026 22:17Serie A
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Una vera e propria fucilata di Zielinski, che di sinistro fa 0-3 in favore dell'Inter al 54': palo-gol dopo una percussione centrale con botta dai 20 metri. La squadra di Chivu mette in ghiaccio il match con il Feyenoord.
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