Nicolò Barella, da 7 anni all'Inter. Preferendola a sirene straniere come Liverpool o Bayern

Nicolò Barella è uno dei simboli dell'Inter degli ultimi anni. Dal 2019 è in nerazzurro nonostante gli alti e bassi dovuti a Suning e al Covid, oppure le offerte che gli sono state recapitate a più riprese da club importanti come il Liverpool o il Bayern Monaco. La sua prima scelta è sempre stata quella di rimanere a Milano, a meno che non ci fosse la necessità di cederlo a tutti i costi. Allora, a malincuore, avrebbe salutato. Invece l'Inter ha deciso sempre di mantenere lui e Bastoni come anima fondante, un clan italiano per avere più attaccamento alla maglia.

Certamente gli manca un Mondiale da protagonista con la nazionale, dopo avere saltati quelli del 2018 - non per colpa sua - e quello del 2022. "La pressione c’è sempre quando si gioca in azzurro, che è la cosa più bella del mondo. Dobbiamo ritrovare un po’ di fiducia e Gattuso in questo ci sta aiutando tanto. So che in questo momento dirlo è brutto, ma anche dall’ultima partita dobbiamo prendere il meglio. Abbiamo tempo per preparare i playoff. Faremo del nostro meglio”.

Ora il centrocampista interista è fermo per un lieve risentimento al muscolo possa della cosca destra, il suo rientro - come già spiegato da Christian Chivu nella conferenza stampa di due giorni fa - probabilmente verrà spostato ad appena dopo il Sassuolo, con la sfida di Champions contro il Bodo Glimt da giocare in Norvegia. Oggi Nicolò Barella compie 28 anni.