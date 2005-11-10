Fullkrug vola a Brema ma non cancella il Milan: "Avrei potuto far di più ma è stato un bel periodo"

Con undici gol nelle prime nove partite, Niclas Fullkrug è tornato protagonista in Bundesliga con la maglia del Werder Brema dopo gli ultimi sei mesi della scorsa stagione vissuti al Milan. Il centravanti tedesco è tornato sulla sua avventura in rossonero raccontandosi ai microfoni di MilanNews: "Avrei potuto segnare qualche gol in più e servire qualche assist in più anche al Milan. È stato un periodo un po' sfortunato e non il più efficace dal punto di vista realizzativo, ma credo comunque di aver offerto diverse buone prestazioni. È stato un periodo davvero, davvero bello e conservo un grande affetto per il Milan".

Sarebbe voluto rimanere più a lungo?

"Alla fine, la decisione non dipende da una sola persona. C'erano il West Ham e il Milan. Ci sono stati molti cambiamenti ai vertici del Milan e quindi… Continuo comunque a seguire il Milan, guardo le partite e sono ancora in contatto con alcuni giocatori e con i ragazzi. Auguro loro tanta fortuna. Il mio migliore amico al Milan? Ardon Jashari"

Continua a seguire anche a distanza il campionato dei rossoneri?

"Quando posso, guardo le partite. Ho ancora alcuni amici lì con cui sono in contatto. Auguro il meglio al Milan. Scudetto? Vediamo…".