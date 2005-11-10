Milan, guarda che Fullkrug: rinato nel "suo" Werder, più di un gol di media a partita

A volte tornare alle origini può essere la scelta giusta. Niklas Fullkrug lo sta dimostrando a suon di gol: a 33 anni l'attaccante tedesco ha riabbracciato il Werder Brema e soprattutto la sua versione migliore.

Doppietta e sconfitta dolorosa

Numeri incredibili per il centravanti, autore di ben 11 reti nelle prime 9 partite stagionali: 8 in Bundesliga (il doppio di quelli realizzati dal Pallone d'oro Kane) e 3 in Coppa di Germania. Anche ieri sera Fullkrug ha lasciato il segno con una doppietta contro il Borussia Dortmund, ma la sua prestazione non è bastata per evitare l'eliminazione del Werder, sconfitto 3-2 con rete decisiva di Marcel Sabitzer in pieno recupero.

Rinascita dopo West Ham e Milan

Dopo un periodo complicato della sua carriera, in cui ha anche provato - con scarsi risultati - l'esperienza italiana con il Milan, Fullkrug ha scelto di ripartire dal club che lo aveva consacrato nel calcio tedesco. Una decisione che, almeno finora, si sta rivelando vincente. A Brema l'attaccante ha ritrovato fiducia, continuità e quel feeling con il gol che lo aveva trasformato in uno dei centravanti più apprezzati della Bundesliga. La sua media realizzativa è impressionante (oltre un gol a partita) e conferma come, nonostante l'età, possa ancora essere un riferimento offensivo di altissimo livello. Il ritorno al Werder ha restituito a Fullkrug il ruolo di protagonista assoluto che sembrava aver smarrito negli ultimi anni.