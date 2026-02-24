Furia Napoli, Chiffi verso lo stop. E può essere fermato anche il VAR Aureliano

Impazzano le polemiche nel calcio italiano: ogni fine settimana a finire nel mirino sono soprattutto gli arbitri. Nella 26^ giornata al centro della lente delle moviole c'è stato quanto accaduto a Bergamo, in particolare per due episodi: il rigore prima dato e poi tolto agli azzurri nel primo tempo per il contatto Hien-Hojlund e soprattutto la rete annullata ancora alla squadra di Conte, da parte di Gutierrez, ancora per un contatto fra gli stessi due giocatori.

Nelle ore seguenti al successo dei bergamaschi per 2-1 dal Napoli è filtrata evidente rabbia in particolare per il secondo episodio con le parole dure del direttore sportivo Giovanni Manna nell'immediato post-partita. Si è parlato anche di una chiamata da parte del presidente del club, Aurelio De Laurentiis, nei confronti del presidente della FIGC, Gabriele Gravina.

Ma a cosa ha portato la chiamata in questione? Secondo quanto riporta Tuttosport oggi in edicola l'arbitro della sfida, Daniele Chiffi, dovrebbe essere escluso dalle designazioni per un paio di giornate, visto che l'AIA avrebbe giudicato errata la decisione di non concedere il 2-0 del Napoli. Non solo: anche il VAR Aureliano potrebbe essere messo momentaneamente a riposo. Il motivo in questo caso è dato dal fatto che in occasione del rigore tolto agli azzurri sia intervenuto, quando però il protocollo non lo prevede.