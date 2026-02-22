Genoa, Ekuban: "De Rossi mi chiede di essere più incisivo, felice di averlo ripagato"

Caleb Ekuban, attaccante del Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 3-0 sul Torino: "Era tutta la settimana che il mister mi diceva di incidere di più, sono felice di averlo ripagato della scelta. Norton-Cuffy è il nostro treno, sappiamo che chi lo affronta ogni partita deve soffrire le pene dell'inferno e cerchiamo di metterlo nelle condizioni migliori. Siamo una squadra solida, forte. E sappiamo che possiamo incidere in tutte le gare".