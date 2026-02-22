Quando segna Ekuban, il Genoa non perde mai. Il 3-0 al Torino è la dodicesima riprova

Anche oggi si è vissuta una nuova riprova: quando segna Caleb Ekuban, il Genoa non perde mai. C'è una statistica che parla chiaro e che ricorda che quello segnato oggi dal centravanti italo-ghanese classe 1994 è il 12° gol da calciatore del Grifone, segnato in altrettante partite, nelle quali i rossoblù non hanno mai conosciuto il significato della parola 'sconfitta'.

Le volte in cui Ekuban ha segnato, sempre al massimo un gol (sono 12 reti in 12 partite, 118 complessive dal 2021/22 in cui il Grifone lo ha riportato in Italia) il Genoa ha sempre fatto risultato. E che risultati: con il rotondo 3-0 nella sfida salvezza con il Torino, i rossoblù hanno trovato, oltre che tre punti di peso e di valore, la nona vittoria su dodici in partite nelle quali ha segnato Ekuban. Tre pareggi, e appunto zero sconfitte, aggiornano il ruolino.

Insomma, contro il Torino si è avuta una nuova conferma. E più di un tifoso del Genoa probabilmente, quando ha visto Ekuban segnare il momentaneo 2-0 al Torino, avrà saputo in cuor suo che la questione a quel punto era chiuso. Almeno un punto il Genoa se lo sarebbe portato a casa. Poi sono stati tre.

I 12 GOL DI EKUBAN CON IL GENOA

14/12/2021 [Coppa Italia] - Genoa vs Salernitana 1-0 (1 gol)

20/2/2022 [Serie A] - Venezia vs Genoa 1-1 (1 gol)

28/8/2022 [Serie B] - Pisa vs Genoa 0-1 (1 gol)

19/5/2023 [Serie B] - Genoa vs Bari 4-3 (1 gol)

22/12/2023 [Serie A] - Sassuolo vs Genoa 1-2 (1 gol)

28/01/2024 [Serie A] - Genoa vs Lecce 2-1 (1 gol)

7/4/2024 [Serie A] - Hellas Verona vs Lecce 1-2 (1 gol)

5/5/2024 [Serie A] - Milan vs Genoa 3-3 (1 gol)

28/12/2024 [Serie A] - Empoli vs Genoa 1-2 (1 gol)

15/9/2025 [Serie A] - Como vs Genoa 1-1 (1 gol)

25/1/2026 [Serie A] - Genoa vs Bologna 3-2 (1 gol)

22/2/2026 [Serie A] - Genoa vs Torino 3-0 (1 gol)