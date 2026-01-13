Futuro Schjelderup, adesso può partire in prestito: il Parma c'è, ma chiede un diritto di riscatto

ParmaLive.com fa luce sul forte interesse per Andreas Schjelderup del Parma. Infatti ieri il Benfica ha completato la cessione di David Jurásek allo Slavia Praga. Ma com’è che una cessione può sbloccare un’altra cessione? Il fatto è che fino a questo momento Jurásek era in prestito alla squadra ceca, occupando dunque una delle caselle di prestito consentita. A partire dal 2022 è stato infatti inserito un limite ai prestiti consentiti a ciascuna squadra, sia in entrata sia in uscita, oltre il quale non si può andare.

Dunque fino a questo momento il passaggio in prestito di Andreas Schjelderup al Parma era burocraticamente impossibile: adesso che la cessione di Jurásek è definitiva, si è liberata una casella di prestito internazionale per il Benfica, che può dunque procedere al trasferimento dell’attaccante norvegese, che in questo momento non rientra tra i piani del tecnico Jose Mourinho. Adesso il Parma può effettivamente affondare il colpo: vedremo dunque se ci saranno novità nei prossimi giorni.

Il club crociato ha espresso la propria ferma volontà di acquistare il giocatore in prestito, ma a una condizione: ossia che sia inserito un diritto di riscatto a favore dei ducali, stando a quanto riportato dal sito portoghese Glorioso1904.pt. Si tratta di una conditio sine qua non per la dirigenza del Parma, che vuole tutelare un possibile investimento futuro sul giocatore.