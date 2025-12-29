Torino, Petrachi pesca in Colombia: in chiusura l'affare per Feder Rivas del Nacional

Secondo quanto riportato da Toro Zone, il Torino sta chiudendo l’affare Feder Rivas del Nacional. Il colombiano è messo in mostra con la nazionale colombiana U17. Firmerà un contratto di 5 anni (4 con opzione per il 2030). I granata per averlo dovranno aspettare però il 9 gennaio 2026, quando sarà maggiorenne e diverrà a tutti gli effetti un calciatore del Torino: l’acquisto è in ottica prima squadra, ma non è escluso che il ragazzo possa essere aggregato alla Primavera nei primi mesi della sua avventura italiana.

Gioca come terzino sinistro nelle giovanili dell'Atlético Nacional (Colombia), specificamente nella squadra U20, ma può disimpegnarsi sia come esterno di centrocampo che come centrale grazie alle sue doti fisiche. È stato una delle figure chiave della difesa colombiana al Sudamericano Sub-17 2025. Descritto come "el bastión de la defensa" (il baluardo della difesa) per la sua solidità, sicurezza e capacità di mantenere la porta inviolata. Bravo anche nel calcio da fermo, ha mostrato na buona tecnica su palla inattiva. Per lui maglia da titolare in diverse partite, ha contribuito alla qualificazione al Mondiale Sub-17 e al raghiungimento della finale (persa contro il Brasile).

Buona uscita palla, capacità di sovrapporsi sulla fascia sinistra e potenza nei tiri da fuori (soprattutto calci piazzati) sono le sue caratteristiche migliori. È visto come un talento con proiezione internazionale proprio per queste caratteristiche moderne da terzino, qualità che il nuovo ds Petrachi non si è fatto sfuggire.