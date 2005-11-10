Gervinho: "La Roma può vincere lo scudetto. Parma? Lasciate tranquillo Gilardino"

Protagonista in Serie A con le maglie di Roma e Parma, Gervinho, ex attaccante ivoriano classe 1987, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle sue due ex italiane attraverso le pagine di ilovepalermocalcio.com:

Cosa pensa del momento delicato del Parma?

"Il Parma è la mia famiglia. Ovviamente seguo tutte le partite della squadra. I risultati non sono dei migliori, ma siamo solo all’inizio della stagione. Dobbiamo credere nel gruppo e dare tempo allo staff tecnico di sviluppare il proprio progetto. Mister Gilardino è un ottimo allenatore: bisogna lasciarlo lavorare. Riuscirà a invertire la rotta e a ottenere buoni risultati. Il Tardini deve sostenere la squadra. Credo che, in questa stagione, il Parma possa mantenere la categoria e rivelarsi una bella sorpresa".

Crede che la Roma possa inserirsi nella corsa per lo scudetto?

"La Roma è anche la mia famiglia. Per quanto riguarda lo scudetto, è difficile, ma non impossibile. È vero che ci sono Inter, Lazio e Milan, ma la Roma ha voce in capitolo in questa stagione. La squadra è solida in difesa e segna molti gol. Inoltre, è ancora imbattuta. Questa potrebbe essere la stagione giusta. Glielo auguro davvero".

Oltre a Parma e Roma, c’è stata la possibilità di giocare in altre squadre della Serie A italiana?

"Molti si fecero vivi in quel periodo. L’Inter si era fatta avanti prima che firmassi per la Roma, ma c’era anche la Juventus. Anche il Milan aveva chiesto informazioni. Ma quando mi ha chiamato la Roma, con Rudi Garcia che conoscevo molto bene, non ho esitato a lungo".