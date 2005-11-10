Raddoppio di Malen e Roma avanti 0-2 a Old Trafford: rigore perfetto dell'olandese
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 21:18Serie A
autore Lorenzo Di Benedetto
03.11.2026 21:18Serie A
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Arriva subito il secondo gol della Roma a Old Trafford contro il Manchester United. Calcio di rigore fischiato dal direttore di gara per un fallo di mano di Heaven su tiro di Matias Soule e trasformazione impeccabile di Donyell Malen per lo 0-2 al 17'.
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