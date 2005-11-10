Soule porta in vantaggio la Roma a Old Trafford: assist di Mora e 0-1 all'11'
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 21:12Serie A
autore Lorenzo Di Benedetto
03.11.2026 21:12Serie A
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Roma in vantaggio a Old Trafford contro il Manchester United. Gol di Matias Soule servito alla grande di Rodrigo Mora con un cambio di gioco perfetto che ha trovato l'argentino completamente solo di fronte a Lammers. Stop con il destro e gol con un tiro sul primo palo con il sinistro per l'ex Juve, per lo 0-1 all'11'.
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