Inter, Carlos Augusto: "Pronti per fare una grande partita, De Kuip difficile ma..."

Carlos Augusto, difensore dell'Inter, è stato intervistato da Sky Sport prima della sfida di Champions League contro il Feyenoord: "Fa un po' freddo, ma questo non importa. Abbiamo parlato tra di noi, lavorando in questi giorni su cosa dobbiamo migliorare e secondo me siamo pronti per fare una grande partita. Sappiamo che questa squadra è sempre pronta a ribaltare il gioco, ma il bello del calcio è che dopo tre giorni abbiamo subito un'altra opportunità di dimostrare la nostra forza. Oggi dobbiamo fare del nostro meglio".

Quanto può influire un ambiente così caldo?

"Sappiamo che è uno stadio difficile dove giocare, ci abbiamo già giocato due anni fa, ma ho totale fiducia nei miei compagni che sono abituati a giocare in stadi così. Dobbiamo fare del nostro meglio".

Quanta voglia avete di rialzarvi subito dopo il derby?

"È il bello del calcio, dopo tre giorni hai la possibilità di rigiocare e fare bene. Secondo me l'abbiamo preparata bene, per vincere e continuare il nostro percorso".