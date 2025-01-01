Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Galeone: "Con Rabiot il centrocampo del Milan è il più forte assieme a quello del Napoli"

Galeone: "Con Rabiot il centrocampo del Milan è il più forte assieme a quello del Napoli"
© foto di Petrussi/FDL71
Oggi alle 11:38Serie A
di Simone Lorini

Giovanni Galeone, ex allenatore dell'Udinese, parla al Messaggero Veneto in vista della prossima gara contro il Milan, a cui riconosce un gran mercato nel reparto intermedio: "Premesso che Allegri l’avrei visto bene lo scorso anno già al posto di Fonseca, dico che con l’arrivo di Rabiot è la mediana più forte assieme a quella del Napoli. Fofana, Loftus-Cheek e Modric danno garanzie, mentre qualche perplessità ce l’ho sulla difesa, anche se nella ripresa col Bologna è stata compatta e non ha ripetuto gli errori fatti con la Cremonese. Diciamo che dalla cintola in su mi piace molto".

Galeone, una parola su Luka Modric la vuole spendere?
"Certo e con me sfondate una porta aperta, perché Modric è perfetto per questo Milan. Gianni Mura una volta mi disse che a me piacciono tutti quelli che finiscono per “ic”, ma vede, ai miei tempi li ho visti arrivare dalla Jugoslavia, negli Anni 50 e giocando scalzi ci davano la paga".

Rispondendo a una domanda sul suo legame professionale con l'Udinese e sul mercato dei Pozzo, ha affermato che negli ultimi anni la scelta della società è ricaduta sulla struttura fisica dei singoli giocatori piuttosto che sulla loro qualità tecnica, il che ha portato a una graduale perdita di qualità. Ha aggiunto che, al di là del suo periodo, si può notare che la qualità sia scemata nel tempo. Ha comunque riconosciuto la serietà dimostrata dalla società, evidenziando il fatto che l'Udinese non è più retrocessa dalla sua ultima promozione in Serie A.

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Finalmente Inter: solo buone notizie per Chivu dopo il 2-0 in Champions. Lautaro è ancora così fondamentale per i nerazzurri? Dalle polemiche post Mondiale alla prova di Pio Esposito: il Toro ora deve rispondere
